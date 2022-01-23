OKT Trailer çalışanları motivasyon partisi ile stres attı

Treyler sektöründe sunduğu özel çözümleri, artan ihracat başarısının yanı sıra 2022 yılına kapasite artışı ile hızlı bir giriş yapan OKT Trailer yoğun iş temposunun stresini atmak ve çalışan motivasyonunu sağlamak amacı ile tüm çalışanlarının katıldığı yeni yıl motivasyon partisini gerçekleştirdi.

Treyler sektöründe sunduğu özel çözümleri, artan ihracat başarısının yanı sıra 2022 yılına kapasite artışı ile hızlı bir giriş yapan OKT Trailer yoğun iş temposunun stresini atmak ve çalışan motivasyonunu sağlamak amacı ile tüm çalışanlarının katıldığı yeni yıl motivasyon partisini gerçekleştirdi.

OKT Trailer'in geçmişten günümüze tarihi serüveni ve kültürüne değinilerek giriş yapılan programda, yeni dönem çalışmaları, 4. fabrika yatırımı, 200 kişilik istihdam projesi, büyüme hedefleri ve stratejileri hakkında bilgilerin verilerek çalışanların şirketin ileriye yolculuğundaki önemine değinilen motivasyon partisinde hem anlamlı hem de eğlence dolu anlar yaşandı.

Programın açılışında konuşan OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, "2022 yılının, yaşanılan zorlu süreçlerden çıkarım yapacağımız ve başarıya odaklanarak yeniliklere adım atacağımız çalışmalarımızı daha ileriye taşıyacağımız ve hayal gücümüzü kullanarak geleceğe yön vereceğimiz, en önemlisi de bireysellikten bir olmanın gücüne erişeceğimiz bir yıl olmasını umuyoruz. Türkiye'nin güvenilir markası olarak treyler sektörüne yön veriyor, adından dünyada söz ettiren nadir marka olma vizyonunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu yolda yürüttüğümüz yeni dönem projelerimize teknoloji ve ArGe odaklı çalışmalarımızı sürdürerek ihracat payımızı arttırmayı sürdüreceğiz. Başarımızda emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve tüm OKT Ailesine teşekkür ederim" dedi.

2019 yılından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin çalışanlar üzerindeki baskısı ve 2 yıldır geleneksel etkinliklerin yapılamaması sebebi ile bir araya gelemeyen OKT çalışanları, Aralık ayında Covid19'a karşı 3. doz aşının yüzde 98 katılım ile yaptırılması ve aşının etkisinin göstermesi beklenerek Covid19 tedbirleri kapsamında DJ parti konsepti ile bir araya geldi. Gerekli tüm tedbirlerin alındığı, etkinlik öncesi semptom sorgulamaları ile içinden geçtiğimiz zorlu günler gözetilerek hazırlanan organizasyonda; "Birlikte Daha Güçlü Geleceğe" yeni yıl mottosu ile kurum kültürünü destekleyecek zengin program içeriği, canlı müzik performansı, DJ Parti ve sonrasında neon parti ile OKT Trailer çalışanları, doyasıya eğlenerek yeni yılı motivasyonla karşıladılar. - AYDIN