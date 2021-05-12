Öksüz ve yetim çocukları bayramlığı Seyhan kaymakamından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öksüz ve yetim çocukları bayramlığı Seyhan kaymakamından

Öksüz ve yetim çocukları bayramlığı Seyhan kaymakamından
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, ilçede bulunan öksüz ve yetim çocukları Ramazan Bayramı öncesi yalnız bırakmayarak onlara bayramlık verdi.

Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, ilçede bulunan öksüz ve yetim çocukları Ramazan Bayramı öncesi yalnız bırakmayarak onlara bayramlık verdi.

Seyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Seyhan Kaymakamlığının koordinesinde Ramazan Bayramı öncesi öksüz ve yetim çocuklar için proje başlattı. Bu proje kapsamında Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz kapı kapı öksüz ve yetim çocukların evlerine gezerek hem onların bayramını kutları hem de onlara bayramlık verdi. Bayramlıkları alan çocuklar çok sevinirken, Yavuz çocuklara bir de mektup bıraktı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Beren Saat Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Öksüz ve yetim çocukları bayramlığı Seyhan kaymakamından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 13:15:50. #1.16#

title