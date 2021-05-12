Öksüz ve yetim çocukları bayramlığı Seyhan kaymakamından

Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, ilçede bulunan öksüz ve yetim çocukları Ramazan Bayramı öncesi yalnız bırakmayarak onlara bayramlık verdi.

Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, ilçede bulunan öksüz ve yetim çocukları Ramazan Bayramı öncesi yalnız bırakmayarak onlara bayramlık verdi.

Seyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Seyhan Kaymakamlığının koordinesinde Ramazan Bayramı öncesi öksüz ve yetim çocuklar için proje başlattı. Bu proje kapsamında Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz kapı kapı öksüz ve yetim çocukların evlerine gezerek hem onların bayramını kutları hem de onlara bayramlık verdi. Bayramlıkları alan çocuklar çok sevinirken, Yavuz çocuklara bir de mektup bıraktı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı