: Öksüz ve Sekmen'e Türkiye Azerbaycan dostluğuna katkıları nedeniyle madalya verildi

13.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:39

Kars Valisi Türker Öksüz ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de aralarında bulunduğu 4 kişiye, Türkiye ve Azerbaycan dostluğuna katkılarından dolayı onur madalyası takdim edildi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğundaki törene, Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Adalet Komisyonu Başkanı Şemsettin Dereli, Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kars Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Öksüz programda yaptığı konuşmada, aynı kökten doğan, ortak tarihi ve geçmişi olan dost ve kardeş Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her zaman sıcak ve dostane olduğunu söyledi.

İki kardeş ülke arasında dostluk, iyi komşuluk, ticaret, ekonomi, eğitim, kültür, bilim, sağlık, haberleşme, ulaştırma ve askeri olmak üzere birçok alanda işbirliği ve anlaşmalar yapıldığını ifade eden Öksüz, "Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirleriyle yakınlaşması, menfaatlerini koruyarak birlikte hareket etmesi, her iki ülkenin dış politikalarında da öncelikleri halindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dünyada başka ülkeler arasında eşi, benzeri bulunmamaktadır. Çünkü, Azerbaycan ve Türkiye'nin ilişkileri çıkarlar üzerine değil, kardeşlik esasına dayanır." diye konuştu.

Sekmen de Azerbaycan ile Türkiye'nin önemli ilişkilerinin olduğunu belirterek, "Bir millet, iki devlet olarak dünyamızda faaliyette bulunan dost, kardeş ülke Azerbaycan'ı biz her zaman kendi devletimiz olarak gördük ve hep öyle hissettik." dedi.

Aynı millet olmanın da gururu ve kıvancını hep beraber yaşadıklarını anlatan Sekmen, her iki devletin her zaman zor anlarında birbirinin yanında olduğunu ifade etti.

Başkonsolos Guliyev de madalya törenine katılanlara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Diplomasinin 100. yılı dolayısıyla devletimizce, Azerbaycan ile Türkiye arasında mevcut dostluğa verdikleri desteklerden dolayı hazırlanan madalyalar Kars, Iğdır ve Erzurum'da birbirinden değerli insanlara, yurt dışındaki Azerbaycan dostlarına, bazı diplomatlara takdim edilmesi kararı alınmıştır. 4 madalya Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu aracılığıyla gönderilmiştir. Bu madalyaları Öksüz, Sekmen ve Iğdır- Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar ile Yeşil Iğdır Gazetesi Sahibi Cabbar Şıktaş'a takdim etmekten onur duymaktayız."

Guliyev daha sonra Öksüz, Sekmen, Acar ve Şıktaş'a Azerbaycan'ın diplomatik hizmet kurumlarının 100. yılı dolayısıyla onur madalyalarını verdi.

Kaynak: AA

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