Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivaslı gençler terk edilen yavru sincapları evlerinde süt ve meyvelerle besliyor.

Sivaslı gençler terk edilen yavru sincapları evlerinde süt ve meyvelerle besliyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Kale Mahallesinde bir sincap Demir ailesine ait evin odunluğunda yavruladı. Ancak nedendir bilinmez anne sincap doğumdan sonra bir daha yavruların yanına uğramadı. Yavruların terk edildiğini fark eden Yusuf ve Ayhan Demir kardeşler, öksüz kalan üç yavruyu sahiplendi. Bir süre yavruları sütle besleyen kardeşler, kemirme olgunluğuna alışmaları ile onları Yaz meyveleri ile beslemeye başladı. Yavrular evin maskotu oldu. Yavruları duyan ziyaretlerine geliyor. Göksal Soylu da yavruları yeni yaşam alanlarında ziyaret edip cep telefonu ile görüntüledi. Üç yavru insanlara olan yakınlıkları ile de dikkat çekiyor. Demir kardeşler yavrular biraz daha büyüdüklerinde onları doğal yaşam alanlarına bırakacak.

Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Gareth Bale Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 10:45:55. #1.14#

title