Öksüz kalan 4 tilki yavrusu emin ellerde
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Öksüz kalan 4 tilki yavrusu emin ellerde

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Öksüz kalan 4 tilki yavrusu emin ellerde Tokat'ta anneleri ölen 4 tilki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde korumaya alındı.

Öksüz kalan 4 tilki yavrusu emin ellerde

TOKAT - Tokat'ta anneleri ölen 4 tilki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde korumaya alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak Beldesinde annesi ölen tilki yavrularını bir vatandaş buldu. Açlıktan ölmek üzere olan yavrular tilkiler vatandaşın ihbarı sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 15-20 günlük olduğu tahmin edilen tilkiler veteriner hekim tarafından muayene edildi. Biberonla beslenmeye başlanan yavru tilkilerin yeterli gelişimleri sağlandıktan sonra doğaya salınması bekleniyor.

Öksüz kalan 4 tilki yavrusu emin ellerde
Öksüz kalan 4 tilki yavrusu emin ellerde
Öksüz kalan 4 tilki yavrusu emin ellerde
Öksüz kalan 4 tilki yavrusu emin ellerde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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