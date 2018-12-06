Öksürürken Akciğeri Parçalandı, Kurtarılamadı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye giden bir adam, öksürdüğü sırada akciğerinden bir parça çıkardı. Hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye giden bir adam, öksürdüğü sırada akciğerinden bir parça çıkaran hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde akıllara durgunluk veren olayda, 36 yaşındaki bir kişi, kalp çarpıntısı şikayetiyle San Francisco Üniversitesi Tıp Merkezi'ne başvurdu. ABD'li hasta damar tıkanıklığı nedeniyle kalp pili takılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Kalbinde ejeksiyon fraksiyonu olduğu tespit edilen hasta bir hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde kaldı ve oksijen destek ünitesine bağlandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastalık nedeniyle şiddetli öksürdüğü esnada akciğerinin bronş ağacı bölgesini tükürdü. 36 yaşındaki adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
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EŞEK CENNETNE GİTTİCevap Yaz 5 Yayından KaldırÖNCE KENDİNE BAK: Ayni senin ve sulalenin gittigi ve gidecegi yere4 Yayından Kaldır
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yok artık nasıl ya bildiğin parçamı gelmiş allahım estafurtövbeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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imanli gittiyse hak rahmet eylesin.Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırMİKROSKOP: Senin gibi birinin imansiz ve din bezirgani oldugu belli.3 Yayından Kaldır