Öksürük şikayetiyle gitti, akciğerinden çekirdek çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öksürük şikayetiyle gitti, akciğerinden çekirdek çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Öksürük şikayetiyle gitti, akciğerinden çekirdek çıktı

Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadının akciğerlerine aylar önce yediği kabak çekirdeği kaçtığı ortaya çıktı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadının akciğerlerine aylar önce yediği kabak çekirdeği kaçtığı ortaya çıktı. Öksürüğe neden olan çekirdek gerçekleştirilen operasyonla çıkartıldı.

Karabük'te Hatice Ulusoy (57) isimli kadın, öksürük şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde kadının akciğerlerinde bir cisim olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla alınan cismin kabak çekirdeği olduğu ortaya çıktı.

Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat'ın başarılı operasyonu ile sağlığına kavuşan hastanın aylar önce kabak çekirdeği yediği öğrenildi. Doç. Dr. Acat, "Hastamız bana öksürük şikayeti ile geldi. Akciğer tomografisinde sağ alt lob bronşu komşuluğunda lezyon görünüyordu. Bronkoskopi yaptım ve yabancı bir cisim gördüm. Sonra biyopsi pensi ile çıkardım. Çıkarınca kabak çekirdeği olduğunu gördük ve çok şaşırdık" dedi.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Öksürük şikayetiyle gitti, akciğerinden çekirdek çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Mehmet Nuri
Magazin Amelia Hamlin Şafak Sezer Esra Erol
Spor Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Fatma Şahin Hakan Binbaşgil Mario Balotelli Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öksürük şikayetiyle gitti, akciğerinden çekirdek çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 19:00:11. #1.11#