Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğü ne keser?

Bir çok gündelik hayatlarında yaşadığı ve hayat kalitesini düşüren öksürük, refleks özelliği gösterir. Ak ciğerlerin havayı hızlı bir şekilde tahliye etmesiyle oluşan bu refleks solunum yollarında oluşabilecek tehdileri ortadan kaldırmak için vücudun oluşturduğu bir savunma mekanizmasıdır. Son dönemde pandemik sürecin olumsuz etkileri ve vaka sayılarının artışıyla hastaneye gitmekten çekinen bir çok kişi internette "Öksürüğe ne iyi gelir?, Öksürüğü ne keser? Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürük genel olarak bütün insanların hayatlarının bir döneminde virüs, bakteri, alerji, solunum yolu enfeksiyonları ve hava kirliliği gibi bir çok nedenden kaynaklanabilir. Öksürüğün vücutta gösterdiği tepki basit sebeplerin yanı sıra, çok ciddi problemlerinde habercisi olabilir. Özellikle son dönemde pandemik sürecin getirdiği kısıtlamalar ve bulaş riskinin artması insanları çok ciddi bir durum olmadığı sürece alternatif çözümlere yöneltmekte. Öksürük rahatsızlığının kesin çözümünün doğru teşhis ve uzman hekimlerin göstereceği yol olduğunu ancak hastaneye gidelemediği durumlarda alternatif durumlarda başvurduğunu hatırlatmakta fayda var. Bizde haberimizde bu alternatif çözümleri sizler için derledik.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, alt solunum yollarına yabancı maddellerin inmesine engel olan ve refleks özelliği taşıyan savunma mekanizmasıdır. Öksürük refleksi 5 yaşından itibaren gelişim gösterir. 3 haftadan fazla devam eden öksürük "Kronik öksürük" olarak kabul edilir. Öksürük ile birlikte koyu kıvamlı ve sıvı akıntıya balgamlı öksürük denir.

ÖKSÜRÜĞÜN NEDENLERİ NELERDİR?

Sigara tüketimi

Reflü

Akciğer kanseri

Bahar alerjisi ve alerji

Geniz akıntısı

Soğuk algınlığı ve Grip

Astım ve Boğmaca

KOAH

Hava Kirliliği

Zatürre

Tiroid bezi iltihaplanması

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Öksürüğün geçmesi için en doğru tecih uzman hekimlerdir ancak evde uygulanacak basit çözümlerinde öksürük şikayetlerinin azalmasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle öksürük rahatsızlığı çekenlerin gündelik su tüketiminin en az 2 litre olması uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Bal ve Zencefil

İki doğal antiseptik olan bal ve zencefilin öksürüğün azalmasında balgam sökümünde de etkili olduğu bilinmektedir. Rendelenen Kök zencefile bal ilave edilen bu yöntem en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Üzerine tarcihen limon suyu ilave edilebilir.

Karabiber Çayı

Doğal olan karabiber öksürükle mücadelede oldukça etkilidir.

Bir bardak içerisine taze çekilmiş bir tatlı kaşığı karabiber, iki kaşık bal ve ılık suyu 15 dakika sonra tüketebilirsiniz.

Ballı Süt

Bal ve süt karışımının öksürüğe en faydalı çözümlerden biri olduğunu hemen herkes tarafından bilinmektedir. Ancak ballı süt yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta balın özelliğini kaybetmemesi için kaynar süte değil ılık süte ilave edilmesi gerektiğidir.

Tarçınlı ve Zencefilli Çay

Rendelenmiş zencefili, 2 tatlı kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı limon ile birlikte ılık suyun içine atıp, içerisine bir tane çubuk tarçın ekleyin 15 dakika demlenmesini beklediğinizde en etkili öksürük sökücülerden birini elde etmiş olacaksınız.

Ekinezya Çayı

Antioksidan, mineral bakımından zengin olan, kış aylarında nezle, grip tedavisinde hafifletici ve ağrı giderici özelliğe sahip olan ekinezya çayı ,öksürük rahatsızlığı çekenler içinde çok önemli bir takviyedir. İki tatlı kaşığı ekinezyanın yanına bir çubuk tarçın ilave edin ve içi kaynar su olan fincana bırakın içine bir dilim limon ile birlikte 15 dakika demlenmesini bekleyin.

Ihlamur

Bir çok hastalıkta olduğu gibi öksürük tedavisinde de ıhlamur en bilinen takviyedir. Yapımı çok pratik olan ıhlamurun içerisine atacağınız bir kaşık bal ve limon suyuyla birlikte tüketebilirsiniz.

Bunların dışında öksürüğe karşı kesin çözümün doktor tadavisi olduğunu unutmamalı ve başka şikayetleriniz varsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.

ÖKSÜRÜK KORONAVİRÜS BELİRTİSİ MİDİR?

Koronavirüsün bir çok belirtisinin yanı sıra öksürükte bu belirtilerden bir tanesidir. Kısa kesilen kuru öksürük, koronavirüsün ilk olarak solunum yollarına saldırmasından dolayı 3. günden itibaren gözlemlenmektedir. Eğer yüksek ateş, sırt ağrısı, koku ve tat kaybı gibi başka şikayetleriniz varsa kendinizi karantinaya almanızı, test yaptırmanızı öneririz.