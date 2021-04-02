Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?
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Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?

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Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?

Vücutta yabancı cisim ve balgamı temizlemek amacıyla yapılan bir aktivite olan Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer? Öksürük neden olur?

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Öksürüğün çok farklı sebepleri vardır. Peki, öksürük neden olur? Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?

ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Öksürük birçok tıbbi durumda görülür. Bunlar arasında doğru ayrım yapabilmek için öksürüğün süresi, tipi ve özelliklerinin yanı sıra onunla birlikte gelen diğer semptomları doğru bir şekilde not almak önemlidir.

Bu bilgiler öksürük nedeninin ve en uygun öksürük tedavisinin bulunmasında konuyla ilgilenen hekime çok yardımcı olacaktır. Öksürük çok kısa süreli devam edebilir ve tek başına bir semptom olarak görülebilir. Öksürük aynı zamanda nedeni belirlenip tedavi edilene kadar da devam edebilir. Öksürüğün ne kadar ciddi olduğu, buna sebep olan hastalığa bağlıdır.

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Öksürük uzun sürdüğü zaman doktora başvurulması gereken bir hastalık türüdür.Öksürüğün birden çok nedeni çok olabilir ve bunların tedavileri birbirinden oldukça farklı olabilir. Yüksek ateş, nefes darlığı, çok miktarda veya normal rengi haricinde balgam üretimiyle birlikte öksürük ortaya çıktığında doktora gitmelisiniz. Örneğin;

Ateş varsa,

Kanlı veya irinli balgam varsa,

Nefes darlığı varsa,

Son zamanlarda tüberküloz veya boğmaca öksürüğü veya koronavirüs belirtileri olan bir hasta ile aynı ortamda kalındıysa,

Yeni ortaya çıkan hırıltılı nefes alma ya da soluma cihazı ile çözülmeyen eski hırıltı varsa,

Göğüs ağrısı ile birlikte olan veya bundan bağımsız ani öksürük ya da nefes darlığı başlangıcı acil tıbbi mü

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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