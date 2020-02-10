Oksijen yüklü tanker kaza yaptı
Haberler » 3. Sayfa » Oksijen yüklü tanker kaza yaptı - Haberler

Oksijen yüklü tanker kaza yaptı

Samsun'un oksijen yüklü tanker buzdan kayarak kaza yaptı.

10.02.2020 01:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 01:12
Oksijen yüklü tanker kaza yaptı

'un oksijen yüklü tanker buzdan kayarak kaza yaptı.


Alınan bilgiye göre, Samsun-Ankara kara yolunda seyir etmekte olan Erhan Akbulut hakimiyetindeki 26 GR 533 plakalı tanker, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kara yolu kenarındaki su kanalına düştü. Makas atan tanker, Samsun- Ankara karayolunu trafiğe kapattı.


Kaza maddi hasarla atlatıldı. Tankeri kurtarmak için çalışma başlatıldı.


Polis, trafiğe kapanan kara yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler