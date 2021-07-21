Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince canından oldu

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince canından oldu Yaktığı ateş oksijen tüpünü tutuşturunca ağır yaralanan vatandaş öldü Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 56 yaşındaki bir vatandaşın, kaldığı bakımevindeki odasında sigara içmek için çakmakla yaktığı ateş oksijen tüpünü tutuşturdu.

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince canından oldu

Yaktığı ateş oksijen tüpünü tutuşturunca ağır yaralanan vatandaş öldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 56 yaşındaki bir vatandaşın, kaldığı bakımevindeki odasında sigara içmek için çakmakla yaktığı ateş oksijen tüpünü tutuşturdu. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan vatandaş, 20 gündür yaşam savaşı verdiği hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan 56 yaşındaki Alptekin Tekinalp, odasında sigarasını yakmak için çakmağını yaktı. BU sırada çalışır vaziyette olan oksijen tüpü alev aldı. Yüzünden ve vücudunda yanıklar oluşan Tekinalp, ağır şekilde yaralandı.

20 günlük yaşam savaşına yenik düştü

Merkez çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekinalp, özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Tekinalp, yoğun bakım ünitesine alındı. Tekinalp, yaklaşık 20 gün süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Cenazesi toprağa verildi

Bekar olduğu öğrenilen Tekinalp'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan otopsi incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tekinalp'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kartepe İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber