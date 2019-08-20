Oksijen tüpü bomba gibi patladı: 2 işçi yaralandı
Oksijen tüpü bomba gibi patladı: 2 işçi yaralandı Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde yaşanan iş kazasından sonra meydana gelen ikinci patlama cep telefonu kamerasıyla görüntülendiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde yaşanan iş kazasında 2...
Oksijen tüpü bomba gibi patladı: 2 işçi yaralandı
Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde yaşanan iş kazasından sonra meydana gelen ikinci patlama cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde yaşanan iş kazasında 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Enes Can ve Halil Çember isimli işçilerin, santralin mekanik atölyesinde onarım yaptığı sırada oksijen tüpü alev aldı. Alevlerden etkilenen Can ve Çember, firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tedavilerine burada devam edilen yaralı işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.