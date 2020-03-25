Oksijen tüpü biten KOAH hastasının imdadına "Vefa Sosyal Destek Grubu" yetişti Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan KOAH hastasının yardımına Metmetçiğin de içinde bulunduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" koştu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan KOAH hastasının yardımına Metmetçiğin de içinde bulunduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" koştu.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden dışarı çıkmayan çok sayıda yaşlı 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçeye 37 kilometre uzaklıktaki Suluçem köyünde eşiyle yaşayan KOAH hastası 81 yaşındaki Mehmet Kahraman, oksijen tüpü bitince 156'yı arayarak yardım istedi.

Jandarmaya gelen çağrı üzerine harekete geçen Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek oksijen tüpünü tedarik etti.

Vakit kaybetmeden Mehmetçik ile Suluçem köyüne giden ekipler, oksijen tüpünü Kahraman'a teslim etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nu kapısında görünce çok sevinen Kahraman, devletin söz konusu hizmetinden memnun kaldığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA