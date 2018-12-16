Oksijen'e "Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları" Ödülü

Vodafone Türkiye'nin global inovasyon şirketi Oksijen, Türkiye'nin öncü teknoparklarından İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2018 Teknoloji Ödülleri'nde "büyük ölçekli firma" kategorisinde "Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları" dalında ödüle layık görüldü. İletişim sektörüne öncülük eden çalışmalara imza atan Oksijen, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı toplam 60 başvuruyla 2017'nin en çok başvuru yapan şirketi olmuştu.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone Türkiye'nin global inovasyon şirketi Oksijen, 16 Aralık'ta Türkiye'nin öncü teknoparklarından İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2018 Teknoloji Ödülleri'nde "Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları" dalında ödüle layık görüldü. 270'den fazla AR-GE firması arasında "büyük ölçekli firma" kategorisinde "en çok patent başvurusu yapan şirket" oldu.

Vodafone Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olan Oksijen, bir yandan mobil ve sabit iletişim sektörünün ufkunu genişleten çalışmalara imza atarken, bir yandan da uluslararası inovasyon standartlarının belirlenmesine katkıda bulunuyor. Ağırlıklı olarak lokasyon bazlı servisler, kurumsal ve bireysel teknolojik çözümler, akıllı iletişim çözümleri, dijital pazarlama çözümleri ve IT altyapı çözümleri gibi alanlarda faaliyet gösteren ve bu kapsamda iç ve dış mekan konumlandırma teknolojilerinden makinelerarası iletişime, mobil ticaretten makine öğrenmesine kadar geniş bir yelpazede teknoloji çözümleri geliştiren Oksijen, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna toplamda 60 başvuru yaptı.

"3 yıldır üst üste 'en fazla patent başvurusu yapan şirket' seçiliyoruz"

Törende şirket adına ödülü alan Oksijen ve Dijital Teknolojiler Direktörü Devrim Yıldırım, "Oksijen olarak 2017 yılında geliştirdiğimiz ürün ve çözümler kapsamında 60 buluş için patent başvurularımızı gerçekleştirdik. BEETECH 2018'de aldığımız bu ödülle üç yıldır üst üste Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları dalında en fazla başvuru yapan şirket seçilmiş olduk. Bu ödül geliştirdiğimiz buluş ve çözümlerin çok önemli bir mükafatı niteliğinde. Öncelikle Vodafone Türkiye olmak üzere Vodafone Grubu'nun ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte toplamda 531,9 milyon abonesi için teknoloji üreten ve ihraç eden bir şirket olarak yenilikçi çözümler üretmeye önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edeceğiz. Türkiye'nin bir teknoloji üretim merkezi olması yolunda çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL