Ökse ardıç kuşu avlayan kişiye 8 bin 709 lira ceza uygulandı - Haberler
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Ökse ardıç kuşu avlayan kişiye 8 bin 709 lira ceza uygulandı

AA, Eren Bozkurt - Güncel
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Ökse ardıç kuşu avlayan kişiye 8 bin 709 lira ceza uygulandı

Adana'da, koruma altında bulunan 5 ökse ardıç kuşu avladığı belirlenen kişiye 8 bin 709 lira ceza verildi.

SAİMBEYLİ, ADANA (AA) - Adana'da, koruma altında bulunan 5 ökse ardıç kuşu avladığı belirlenen kişiye 8 bin 709 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Saimbeyli ilçesinde Değirmenciuşağı Mahallesi'nde kurulan tuzakta 3'ü telef olmuş 5 ökse ardıç kuşu olduğunu belirledi.

Ekipler, tuzaktaki kuşları almaya gelen Y.Ç'yi suçüstü yakaladı. Y.Ç'ye 8 bin 709 lira ceza yazıldı.

Yaralı kuşlar da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

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AA / Eren Bozkurt - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İl Jandarma Komutanlığı, Saimbeyli, Adana, Güncel, Haberler

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