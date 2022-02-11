Ökse ardıç kuşu avlayan kişiye 8 bin 709 lira ceza uygulandı

SAİMBEYLİ, ADANA (AA) - Adana'da, koruma altında bulunan 5 ökse ardıç kuşu avladığı belirlenen kişiye 8 bin 709 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Saimbeyli ilçesinde Değirmenciuşağı Mahallesi'nde kurulan tuzakta 3'ü telef olmuş 5 ökse ardıç kuşu olduğunu belirledi.

Ekipler, tuzaktaki kuşları almaya gelen Y.Ç'yi suçüstü yakaladı. Y.Ç'ye 8 bin 709 lira ceza yazıldı.

Yaralı kuşlar da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

???????