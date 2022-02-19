BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bingöl-Elazığ kara yolu Yolçatı Yol Kontrol Noktasında durdurulan minibüste arama köpeği Okşan'ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada 20 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.