Okocha yeniden Kadıköy'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okocha yeniden Kadıköy'de

Okocha yeniden Kadıköy'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, Kadıköy'e yıllar sonra ayak bastı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, Kadıköy'e yıllar sonra ayak bastı. Efsane futbolcuya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi.

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin efsanevi futbolcularından Jay Jay Okocha'ya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi. Formayı alan Okocha taraftarları selamlarken, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title