Okmeydanı'nda Tüplü Pankart Alarmı

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA İSTANBUL DHA



Okmeydanı Kavşağı köprü altında yol kenarındaki tellere bağlanmış şüpheli pankart ve pankartın yanındaki piknik tüp polisi alarma geçirdi. Trafik kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanı, piknik tüpe sarılı düzenek benzeri kabloları fünye ile patlattı.



Şişli TEM- Okmeydanı bağlantı yolunda saat 06.30 sıralarında yol kenarındaki tellere bağlanmış pankart ve ucundaki piknik tüpünü görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattıktan sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giydikten sonra piknik tüpüne sarılan düzenek benzeri kabloları fünye yerleştirerek patlattı. Yapılan incelemede herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Pankart ve tüp nedeniyle bir süre kapalı kalan yol yeniden trafiğe açıldı.