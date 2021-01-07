Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı
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Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı

07.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:57
Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı

ŞİŞLİ Okmeydanı'nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak arama noktaları oluşturdu.

ŞİŞLİ Okmeydanı'nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak arama noktaları oluşturdu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat polisi destek verdi. 

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan denetimde bölgenin tüm giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturuldu. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat ve yunus ekiplerinin yanı sıra birçok birimden polis ekibi destek verdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Arama noktalarında yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli buldukları kişiler ile ilgili çalışma yaptı.  


- İstanbul
Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışlar tutularak asayiş denetimi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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