Okmeydanı'nda restoranda oturanlar arasında silahlı kavga
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Okmeydanı'nda restoranda oturanlar arasında silahlı kavga

BEYOĞLU Okmeydanı'nda restoranda oturan bir grup arasında kavga çıktı.

Okmeydanı'nda restoranda oturanlar arasında silahlı kavga
31.08.2020 04:17 | Son Güncelleme: 31.08.2020 04:20
BEYOĞLU Okmeydanı'nda restoranda oturan bir grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken mermiler restorana ve lüks bir otomobile isabet etti.

Olay saat 03.00 sıralarında Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda oturan kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma çıktı. Restorandan çıkan grup dışarıda kavga etmeye başladı. Kavga edenlerden biri belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu restorana ve lüks bir otomobile mermiler isabet etti. Sesleri duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı restoranda ve caddede incelemelerde bulundu. Ekipler, ateş açan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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