Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi
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Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatılarak halkın huzur ve güvenliği için dev asayiş denetimi yapıldı Şişli'de özel hareket destekli dev bir asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi

Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatılarak halkın huzur ve güvenliği için dev asayiş denetimi yapıldı

İSTANBUL - Şişli'de özel hareket destekli dev bir asayiş denetimi gerçekleştirildi. İlçe giriş ve çıkışlarının kapatıldığı denetimde, şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Denetimde Toplum Destekli Polis ekipleri ise semtte ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için ilçe genelinde geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri 4 sabit noktada arama noktaları oluşturarak şüpheli araçları durdurdu. Araçların didik didik arandı. Ring ve yaya olarak da yapılan denetimde şüpheli görünen vatandaşların üstlerini arayan polis GBT lerini de sorguladı. Denetimlere hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 90 personelle birlikte Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerin gün boyu hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi
Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi
Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi
Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi
Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi
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