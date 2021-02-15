Son dakika! Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı, polis geniş kapsamlı denetim başlattı
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Son dakika! Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı, polis geniş kapsamlı denetim başlattı

15.02.2021 15:38 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:58
Son dakika! Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı, polis geniş kapsamlı denetim başlattı

Son dakika gündem haberi: ŞİŞLİ Okmeydanı'nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarında uygulama noktası oluşturdu.

ŞİŞLİ Okmeydanı'nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarında uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime Özel Harekat polisleri de destek verdi.   

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktası oluşturuldu. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime Özel Harekat ve Yunus ekiplerinin yanı sıra bir çok birimden polis ekipleri destek verdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.    

 

(Fotoğraf)


Son dakika! Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı, polis geniş kapsamlı denetim başlattı
Son dakika! Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı, polis geniş kapsamlı denetim başlattı
Son dakika! Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı, polis geniş kapsamlı denetim başlattı
Son dakika! Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı, polis geniş kapsamlı denetim başlattı
Son dakika! Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı, polis geniş kapsamlı denetim başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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