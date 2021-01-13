Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı
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Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı

13.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:33
Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı

OKMEYDANI'nda giriş çıkışlarda kontrol noktaları oluşturularak asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

OKMEYDANI'nda giriş çıkışlarda kontrol noktaları oluşturularak asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat polisi güvenlik önlemi alarak destek verdi.  

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimleri yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimlerde bölgenin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat ve yunus ekiplerinin yanı sıra birçok birimden polis ekipleri destek verdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı. 

 


- İstanbul
Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı
Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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