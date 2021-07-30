OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ

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Şişli Okmeydanı'nda polis, asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Şişli Okmeydanı'nda polis, asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, araçlar didik didik aranırken, kişilere yönelik üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Okmeydanı'nda 4 ayrı noktada oluşturulacak gerçekleştirilen denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimde, durdurulan araçlar didik didik aranırken, araç içindekilere üst araması yapıldıktan sonra GBT sorgusu yapıldı. Sokak aralarında ring görevi yapan motorize polis ekipleri ise şüpheli görülen kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimler akşam saatlerine kadar sürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı