Son dakika haberleri! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Okmeydanı'nda polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Okmeydanı'nda polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin destek verdiği denetimlerde araçlar didik didik arandı, kişilere de üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Okmeydanı'nda giriş çıkışları kapatan polis ekipleri asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Denetimleri Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan yerinde takip etti. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde, semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Sokak girişlerinde durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Sokak aralarında da şüpheli kişilere üst araması yapıldı. Polisin denetimleri devam ediyor.

Son dakika haberleri! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
Son dakika haberleri! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
Son dakika haberleri! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
Son dakika haberleri! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
Son dakika haberleri! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
Son dakika haberleri! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
Son dakika haberleri! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
Son dakika haberleri! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
Son dakika haberleri! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
Son dakika haberleri! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ziya Selçuk Yıldırım Akbulut Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Serdar Aziz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 14:10:53. #1.14#

title