Okmeydanı'nda asayiş denetimi
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Okmeydanı'nda asayiş denetimi

Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM - Haberler | Güncel

OKMEYDANI'nda polis ekipleri mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak denetim gerçekleştirdi.

OKMEYDANI'nda polis ekipleri mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Okmeydanı'nda mahallenin giriş çıkışlarını kapatan polis ekipleri asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği denetimlerde araçlar durdurularak didik didik arandı. Kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. 

(Fotoğraf)


- İstanbul
Okmeydanı'nda asayiş denetimi
Okmeydanı'nda asayiş denetimi
Okmeydanı'nda asayiş denetimi
Okmeydanı'nda asayiş denetimi
Okmeydanı'nda asayiş denetimi
Okmeydanı'nda asayiş denetimi
Okmeydanı'nda asayiş denetimi
Okmeydanı'nda asayiş denetimi
Okmeydanı'nda asayiş denetimi
Okmeydanı'nda asayiş denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM

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