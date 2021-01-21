OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
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OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ

21.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:08
OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ

Şişli Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışları kapatılarak asayiş denetimi yapıldı.

Şişli Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışları kapatılarak asayiş denetimi yapıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere yönelik kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde arama kaydı bulunan birçok kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, Okmeydanı'nın birçok bölgesinde arama noktaları oluşturuldu. Özel Harekat ve motorize polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik arandı. Kişilere yönelik yapılan denetimlerde ise Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimler sırasında, arama kaydı bulunan birçok kişi yakalanarak gözaltına alındı.

- İstanbul
OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ
OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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