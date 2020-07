Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin detayları açıklandı Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin detayları açıklandı ? Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin detayları açıklandı.

? Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin detayları açıklandı. Proje Bilgilendirme Toplantısı'nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum vatandaşları bilgilendirdi. İlk olarak Fetihtepe Mahallesi'nde başlayacak olan proje kapsamında yıkımlar Kasım ayında başlayacak ve ilk kazma yıl sonunda vurulacak.

Okmeydanı'nda yapılacak olan kentsel dönüşüm projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Fetihtepe Mahallesi'nde gerçekleşen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Mustafa Demir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Proje kapsamında evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlara kira ve taşınma yardımları yapılacak. Yıkımların Kasım ayında başlayacağı ve ilk kazmanın da yıl sonunda vurulacağı belirtildi. Proje başlamadan yıkılacak olan dairelerin gerçek değerleri belirlenerek, proje bittikten sonra ayrılmak isteyen vatandaşlara verileceği de söylendi.

BAKAN KURUM: 'HAK SAHİPLERİ MAĞDUR OLMAYACAK'

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Bugün İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in otağ kurduğu yerdeyiz. Okmeydanı'nda, Fetihtepe'de, Kaptanpaşa'da, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulaksız mahallelerimizin bulunduğu ve içinde 80 bin vatandaşımızın yaşadığı bir buçuk milyon metrekare alanda kentsel dönüşüme başlıyoruz. Tabi bugün maalesef en riskli bölgelerimizin başında İstanbul geliyor. Bu anlamda İstanbul'u mahalle mahalle, sokak sokak depreme hazır hale getirmek için vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Tüm Türkiye'de bir buçuk milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konut var. İstanbul'un 39 ilçesinde bulunan 70 bin riskli yapının tespitini tamamladık ve bunun yüzde 85'ini yıkarak dönüşüm projelerini başlattık. Beyoğlu'nda da tespitlerimiz var. Yıkımlarımızı da bu çerçevede yapıyoruz. Okmeydanı kentsel dönüşüm projesinin ilk etabına hep birlikte beslemeyle başlıyoruz. Tüm ekiplerimizle bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda evlerin, iş yerlerinin tespitleri yapıldı. Kıymet takdirlerini etkileyecek yön, cephe, ağaç, duvar, depo ve kömürlük gibi tüm detayları incelediler. Bu tespitleri yaptık ve bir kentsel dönüşüm ofisi açtık. Burada tüm detayları bir aylık sürede askıya çıkarıyoruz. Sizlerin hak sahipliği noktasında mağdur olmamanız için çalışmalarımızı yapacağız' diye konuştu.

'KİRA VE TAŞINMA YARDIMLARI YAPACAĞIZ'

En geç Kasım ayında yıkımların başlayacağı ve ilk kazmanın yıl sonunda vurulacağını belirten Bakan Kurum, 'Biz en geç Kasım ayında boşalmış Fetihtepe mahallemize girelim. İnşaatımızın yapılacağı süreçte her bir hak sahibimize taşınma yardımı, kira yardımı yapmak suretiyle sizleri mağdur etmeden inşaatın yapılacağı kısa zaman sürecinde bir şekilde bir yerde kirada misafir edeceğiz. Sizlerin de rızalarınızla bitmeden de yıl sonunda ilk kazmayı vuracağız. Ada bazlı yapacağız. 29 bin metrekarelik alanda hızlı bir şekilde 18 aylık bir sürede inşaatımızı tamamlamayı hedefliyoruz. 132 bin metrekare inşaat alanına sahip 29 bin metrekarelik alanda 21 blok yapacağız. Bu bloklarda da 6 farklı tipte toplamda 771 konut, 50 iş yeri ve 821 bağımsız bölüm bulunacak' dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ MAHALLE SAKİNLERİ'

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında önceliğin mahalle sakinlerinde olduğu söyleyen Bakan Kurum, 'Bu projede dışarda gelip ev alma gibi bir şey yok. Önceliğimiz Okmeydanı, Fetihtepe. Biz, vatandaşımızın dışında buraya birilerinin gelip bu projede oturmasını istemiyoruz. Biz sizlerin burada yine komşularınızla birlikte yaşamanızı istiyoruz' diye konuştu.

'DAİRELERİN GERÇEK DEĞERLERİ HESAPLANACAK'

Bakan Kurum, proje kapsamında vatandaşların şu an oturdukları dairelerin gerçek değerlerinin belirlenerek proje bittikten sonra ayrılmak isteyen vatandaşlara verileceğini söyledi. Tüm ekiplerle birlikte projeyi gerçekleştirmek için hazır olduklarını söyleyen Bakan Kurum, 'Projede sizlerin oturduğunuz dairenin öncelikle gerçek değerini hesaplayacağız. Bu gerçek değer neyse, bu çerçevede bir kenara koyacağız. Ardından yeni proje değerini de hesaplayacağız. Sonucunda ayrılmak isteyen vatandaşımız varsa dairesinin gerçek değerini, bedeli neyse vereceğiz. Biz, sizin duanıza talibiz. İnşallah dualarınızı alacağız. Tüm ekiplerimizle birlikte bunu başaracağız' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILDIZ: 'YERİNDE BİR DÖNÜŞÜM OLACAK'

Çalışmaların uzun süredir devam ettiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Yıllardır AK Parti olarak, ilçe başkanı olarak görev yaptığım bütün sorumluluk alanlarında Okmeydanı kentsel dönüşümü şehir yenileme çalışmaları vardı. Saygı değer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da bu mahallenin evladıdır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Okmeydanı'nın dönüşümü konusunda planlar yapıldı. Bizde deprem her an kapıda. Artık tapu değil, evlerimizi yenilemenin zamanı. Artık daha güvenli evlere ihtiyacımız var. Aday olduğum dönemde Cumhurbaşkanımızın talimatı da buranın çözülmesiydi. O gün yola çıktığımızda daha önceki projelerden bilgimiz vardı. Biz, kesinlikle ve kesinlikle Okmeydanı kentsel dönüşümün yerinde olacağını ifade ettik. Okmeydanı, Okmeydanlılarındır. Okmeydanlı kardeşlerim Okmeydan'ından başka bir yere gönderilmeyecek, yerin bir dönüşüm yapacağız demiştim. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum' şeklinde konuştu.

