OKMEYDANI D 100'DE KAZA; TRAFİKTE YOĞUNLUK (1)
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OKMEYDANI D 100'DE KAZA; TRAFİKTE YOĞUNLUK (1)

100 karayolu Topkapı yönünde iki otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

06.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:36
OKMEYDANI D 100'DE KAZA; TRAFİKTE YOĞUNLUK (1)

100 karayolu Topkapı yönünde iki otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı. Trafik tek şeritten verilirken Topkapı yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

Görüntü Dökümü:

-----------Kazadan görüntüler


Kaynak: DHA
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