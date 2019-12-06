OKMEYDANI D 100'DE KAZA; TRAFİKTE YOĞUNLUK (1)
100 karayolu Topkapı yönünde iki otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
06.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:36
100 karayolu Topkapı yönünde iki otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı. Trafik tek şeritten verilirken Topkapı yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
-----------Kazadan görüntüler
Kaynak: DHA