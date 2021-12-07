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Oklu kirpilerin akşam gezintisi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mervan Taş - Haberler | Güncel

Oklu kirpilerin akşam gezintisi Akşam saatlerinde yolda peş peşe yürüyen 3 adet oklu kirpi, tarlasından dönen bir çiftçinin kamerasına yansıyınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Oklu kirpilerin akşam gezintisi

Akşam saatlerinde yolda peş peşe yürüyen 3 adet oklu kirpi, tarlasından dönen bir çiftçinin kamerasına yansıyınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kameraya yansıyan oklu kirpiler ilginç görüntüler sergiledi.

Karalar Mahallesinde bulunan tarlasından dönen Hakkı Duygu, dönüş yolunda bir hareketlilik gördü. Telefonunu çıkartarak kayda giren Duygu'nun objektifine 3 adet oklu kirpi takıldı.

Peş peşe yolda yürüyen oklu kirpiler daha sonra sarp araziye saparak gözden kayboldu. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Duygu'nun videosuna çok sayıda beğeni geldi.

Oklu kirpilerin akşam gezintisi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mervan Taş - Son Dakika Haberleri

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