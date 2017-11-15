Oklu Kirpi Avlayanlara Para Cezası

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yasak olmasına karşın 5 oklu kirpi avladığı belirlenen 4 kişiye toplam 11 bin 164 lira para cezası verildi, av tüfeklerine el kondu.



Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekibince yapılan kontrollerde, Yusuf İzzettin köyü mevkisinde 4 kişinin yasa dışı avlandığı tespit edildi.



Yasak olmasına rağmen 5 oklu kirpiyi avladıklarını belirlenen kişilere, toplam 11 bin 164 lira idari para cezası uygulandı, tüfeklerine de el konuldu.