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Oklar Salon Avrupa Şampiyonası'nda atılacak

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Oklar Salon Avrupa Şampiyonası'nda atılacak

Milli okçular, 2022'nin ilk uluslararası şampiyonası olan Salon Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

KAYSERİ (AA) - Milli okçular, 2022'nin ilk uluslararası şampiyonası olan Salon Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Slovenya'nın Lasko kentinde 14-19 Şubat'ta düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'yi 24 milli sporcu temsil edecek.

Son etap kamp çalışmalarını Kayseri'de yapan milli takım, şampiyonaya katılmak için bugün Slovenya'ya gidecek.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki milli takımın kadrosunda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz da yer alıyor.

Resmi antrenman atışlarıyla yarın başlayacak organizasyonda, eleme müsabakalarına 15 Şubat'ta geçilecek.

Şampiyonada büyükler kategorisinin yanı sıra 21 yaş altında da yarışmalar yapılacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Avrupa Şampiyonası, Slovenya, Kayseri, Milli, Spor, Haberler

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