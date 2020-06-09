Oklahoma eyaletinde 12 saatte 7 deprem meydana geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oklahoma eyaletinde 12 saatte 7 deprem meydana geldi

NEW Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Oklahoma eyaletinde, son 12 saatte 7 deprem meydana geldiği bildirildi.

Oklahoma eyaletinde 12 saatte 7 deprem meydana geldi
09.06.2020 02:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 03:30

NEW Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Oklahoma eyaletinde, son 12 saatte 7 deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD'nin orta bölgesinde yer alan Oklahoma eyaletinde, pazar öğle saatlerinde başlayıp, pazartesi gününe sarkan 24 saatlik dilimin ilk 12 saatinde 7, son 24 saatlik sürede ise 8 deprem meydana geldiği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilki Kansas eyalet sınırında gerçekleştiği tespit edilen ve biri hariç, 2 şiddetinin altında bulunan depremlerde can kaybına rastlanmadı.

USGS'nin tespit ettiği kayıtlara göre, Oklahoma'da yaşanan ikinci depremin ise 2.9 şiddetinde ve bir gün içinde yaşanan 8 adetlik deprem serisinin en şiddetlisi olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Haber
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan 'Orduyu çağırın' yazısı istifa getirdi
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan "Orduyu çağırın" yazısı istifa getirdi
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit...
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca 'Ooo' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca "Ooo" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum
İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mustafa Şentop Berat Albayrak Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Seda Sayan Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Jose Sosa Okan Buruk Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Oklahoma eyaletinde 12 saatte 7 deprem meydana geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 03:41:06. #1.15#
title