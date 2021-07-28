Oklahoma'da kapısına "Müslümanlar giremez" yazılan atış poligonu satışa çıkarıldı
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Oklahoma'da kapısına "Müslümanlar giremez" yazılan atış poligonu satışa çıkarıldı

Oklahoma'da kapısına 'Müslümanlar giremez' yazılan atış poligonu satışa çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

ABD'nin Oklahoma kentinde, kapısına "Müslümanlar giremez" yazılan atış poligonu, Müslüman bir bölge sakininin açtığı davanın ardından satışa çıkarıldı.

ABD'nin Oklahoma kentinde, kapısına "Müslümanlar giremez" yazılan atış poligonu, Müslüman bir bölge sakininin açtığı davanın ardından satışa çıkarıldı.

The Hill'in haberine göre, Save Yourself Gun Club atış poligonunun sahipleri, Facebook'ta yaptıkları paylaşımla Muskogee County'de bulunan iki dönümlük mülklerini satacaklarını açıkladı.

Satış kararını memnuniyetle karşılayan bölgedeki Müslüman toplulukların liderleri, sosyal medyada konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Council on American Islamic Relations'ın (Amerikan İslami İlişkiler Konseyi) Oklahoma Bölge Müdürü Adam Soltani, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, nefretin para etmeyeceğini belirterek, "Müslümanların girişini engellemesi sebebiyle mahkemeye verdiğimiz, kendisini 'Müslümanlardan bağımsız bir kuruluş' ilan eden atış poligonu artık yok." dedi.

Soltani, paylaşımında ayrıca, "Hoşça kal ve geçmiş olsun. Oklahoma, yaymaya çalıştığın nefrete rağmen artık daha iyi bir yer." ifadesini kullandı.

Mülkün alıcısının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Save Yourself Gun Club, 2015'te tartışmaların odağı olmuştu

Save Yourself Gun Club, 2015'te kapısına astığı "Bu özel sektöre ait işletme, Müslümanlara kapalı bir kuruluştur. Herhangi birine hizmeti reddetme hakkımız saklıdır. Teşekkürler." yazılı ilandan sonra tartışmaların odağı olmuştu.

Bölgede ikamet eden Müslümanlardan Raja'ee Fatihah poligonda atış yapma isteğinin reddedilmesi sebebiyle işletmeye birkaç yıl süren ve 2019 Nisan'da sonlanan bir dava açmıştı.

İşletme sahiplerini temsil eden avukat olayla alakalı, Fatihah'ın "insanları tehdit ettiğini ve bir tartışma çıkartmak" için geldiğini söylemişti.

Aleyhine açılan dava kapandıktan sonra küçülmeye başlayan iş yeri, 2021'in başlarında müşterilerine üyeliklerinin nisanda sonlanacağını belirterek kapanacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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