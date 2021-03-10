Oklahoma'da Cumhuriyetçi Meclis Üyesi "renkli bebek" yorumu için özür diledi
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Oklahoma'da Cumhuriyetçi Meclis Üyesi "renkli bebek" yorumu için özür diledi

10.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:09
Oklahoma'da Cumhuriyetçi Meclis Üyesi

ABD'nin Oklahoma eyaletinde, Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Brad Boles, siyahi bebekleri tanımlarken, beyaz ırktan olmayan kişiler için kullanılan ve küçük düşürücü bir ifade olan "renkli" kelimesini kullandığı için özür diledi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde, Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Brad Boles, siyahi bebekleri tanımlarken, beyaz ırktan olmayan kişiler için kullanılan ve küçük düşürücü bir ifade olan "renkli" kelimesini kullandığı için özür diledi.

Oklahoma Eyalet Meclisinde kürtaj karşıtı yasa tasarısının görüşüldüğü sırada, Cumhuriyetçi Brad Boles'in, kürtajın farklı ırklardan birçok kişiyi etkilediğini ifade ederken, siyahi bebekler için "renkli" kelimesini kullanması tepki çekti.

Boles, küçük düşürücü bir ifade olan renkli kelimesini kullanmasını "dil sürçmesi" olarak niteledi. Niyetinin kimseyi aşağılamak olmadığını belirten Meclis Üyesi özür diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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