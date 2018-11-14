Ökkeş Demir Adaylık İçin İstifa Etti

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, AK Parti İslahiye Belediye Başkan Aday Adaylığı için görevinden istifa etti.

2015 yılından bu yana Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Ökkeş Demir, memleketi İslahiye'den belediye başkan aday adaylığı için istifasını Gaziantep Valisi Davut Gül'e sundu.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Demir,"Göreve geldiğimiz ilk gün, 'Gaziantep'te sporu en ucra köşeye kadar taşıyacağız. Gaziantep halkının spora ilgisini daha da artırmak için gayret göstereceğiz. Bu şehrin tesis sorununun çözümü için çalışacağız' demiştim. Şimdi '3 sene de ne yaptık' diye baktığımda verdiğimiz sözü elimizden geldiğince yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Yüzlerce kulüp ve on binlerce faal sporcuyla ülke sporunun lokomotifi olan Gaziantep'in tesis açığını kapatmak ve gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için aralıksız çalıştık. Sporu tabana yaymak ve yarının şampiyonlarını yetiştirmek için projeleri peş peşe devreye sokarken, bir yandan da çok yönlü tesisler kazandırdık. Gaziantep artık sanayi, gastronomi, turizm gibi unvanlarının yanına spor kenti unvanını da ekledi. Gaziantep'te bin kişilik kapasiteye sahip çok amaçlı Oğuzeli Spor Salonu, İslahiye Spor Salonu, Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezi olacak olan İslahiye Gençlik Merkezi, 'Olimpik Sporcu Fabrikası' olarak adlandırılan Seyrantepe Çok Amaçlı Spor Salonu, Gaziantep Gazikent Spor Salonu, Gaziantep Açık Alan Hokey Sahası, Çim Futbol Sahası ve Yavuzeli Gençlik Merkezi faaliyete geçirdik. Bu sözlerimizi gerçekleştirerek sizlere mahcup olmamanın gururunu yaşıyorum. Şimdi ise burada sağladığım bilgi ve birikimlerimle birlikte memleketim olan İslahiye'ye hizmet etmek için görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP