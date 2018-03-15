Ökk'deki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada tutuklu 5 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında olduğu müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada hazır bulunan tanıkların dinlenilmesinin ardından taraflara beyanları soruldu.

Tutuklu sanıklardan Yasin Delibaş, tahliyesini isteyerek, "Tek yaptığım bu grupla ayda bir iki sefer dini sohbetlere katılmak. Bundan da pişmanım. Samimi ifadelerime rağmen 20 aydır tutukluyum. Bizimle ilgilenen cemaat abileri, öğretmenler hakkında bilgi verdim. Dosyadaki tek delil benim ifadem. Bir pisliğin içine çekilmeye çalışıldık. Elhamdülillah çekilmedik." dedi.

Sanık Ümit Bak ise kendisinin hazırladığı belirtilen "darbeye katılması planlananlar listesi"nin kriminal incelemeye gönderildiğini anlatarak, "Bu iki sayfanın benim elimden çıktığı şeklinde, beni tatmin etmeyen bir sonuçla karşılaştım. Bu listeyi hazırlamadım, kimseyi arayıp, 'Seni bu listeye yazıyorum' demedim, kimse de 'Ümit Bak, beni listeye yaz' demedi. Bu listeyi kabul etmiyorum. Bu listenin orijinalini, eğer varsa, gözümle görmek istiyorum." diye konuştu.

Sanık Bekir Kurt da "Bu yapıya milli ve dini duygularla katılmamın, beni hain yapmaması lazım. Kara Kuvvetleri Komutanının koruması Burak Akın vuruluyor, gazi oluyor, daha sonra 'Ben bu yapıyla görüşüyorum' diye itirafçı oluyor. Bu yapıyla görüşen herkesi hain kabul etmek ne kadar doğru olur, vicdanınıza bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanıklar ve avukatları da tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, firari iki sanık hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesini, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesini, bazı kişilerin tanık olarak beyanının alınmasını ve tutuklu sanıklardan Ahmet Seçkin Vural'ın tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatları ise dosyadaki eksiklerin tamamlanmasını istedi.

Ara kararlar

Mahkeme heyeti duruşmaya ara vererek müzakereye çekildi. Ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık ara kararları açıkladı.

Buna göre, hakkında yakalama kararı bulunan firari iki sanığın yakalanmasının beklenmesine karar verildi.

Bazı kişilerin tanık olarak mahkemede dinlenilmesi, bazı tanıkların beyanının alınması için ise talimat yazılması kararlaştırılarak, Ümit Bak ile başka iki sanıkta bulunan isim listelerinin incelenmek üzere duruşmaya getirilmesine hükmedildi.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Seçkin Vural, Süleyman Menteş, Yasin Delibaş, Halil Kuş ve Yalçın Damar tahliye edildi.

Davanın duruşması 8-10 Mayıs tarihlerine ertelendi. Ayrıca davanın, Sincan Cezaevi Yerleşkesi yanındaki duruşma salonunda görüleceği belirtildi.

Tahliyelerin ardından davada tutuklu sanık sayısı 32 oldu.

İddianamede sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", " Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "terör örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından değişen sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.