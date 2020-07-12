Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı
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Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki ABD askeri personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine adadaki 2 askeri üssün karantinaya alındığı bildirildi.

Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı
12.07.2020 07:57 | Son Güncelleme: 12.07.2020 08:06

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki ABD askeri personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine adadaki 2 askeri üssün karantinaya alındığı bildirildi.

Eyalet Valiliğinin açıklamasına göre, Okinawa ABD Deniz Piyade Seferi Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stacy Clardy, salgın durumuna ilişkin Okinawa Valisi Tamaki Denny ile telefonda görüştü.

ABD üslerindeki 61 personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucunda, vakaların görüldüğü Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu ve Hansen üslerine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Vali Tamaki, konuya ilişkin dün düzenlediği basın toplantısında, "Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var." dedi.

Üslerde doğrulanan vaka sayılarını görünce adeta şok olduğunu dile getiren Tamaki, vaka istatistiği paylaşmak yerine "çok sayıda" ifadesini kullanmakla yetindi.

Tamaki Denny, vakaların 4 Temmuz ABD Kurtuluş Günü kutlamaları için ada kumsalında askeri personele yönelik düzenlenen partiler sonrası doğrulandığına dikkati çekti.

Şu ana kadar Okinawa'dan bildirilen vakalara, ABD'ye ait Kadena Hava Üssü, Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu, Hansen ve McTureous üslerindeki vaka sayıları dahil edilmedi.

Japonya'nın güneybatısındaki ada eyaleti Okinawa'da, bugüne kadar 148 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kaynak: AA

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