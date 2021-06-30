OKEY TAŞLARINI DEZENFEKTANLA SİLDİLER; KAHVEHANECİLER YARINA HAZIR
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OKEY TAŞLARINI DEZENFEKTANLA SİLDİLER; KAHVEHANECİLER YARINA HAZIR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Benden çok müşteriler heyecanlı.Burçak BOZKUŞ ' Feridun AÇIKGÖZ ' 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmeye saatler kala, kahvehaneciler hazırlıklarına başladı.

Benden çok müşteriler heyecanlı.

Burçak BOZKUŞ ' Feridun AÇIKGÖZ ' 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmeye saatler kala, kahvehaneciler hazırlıklarına başladı. Oyun kısıtlamalarının kalkması nedeniyle heyecanlı olduklarını dile getiren işletmeciler okey taşlarını tek tek dezenfektanla sildi.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek. Kısıtlamaların kalkmasına bir gün kala Gaziosmanpaşa'daki işletmeciler hazırlıklarına başladı. Oyun araç gereçlerini tek tek dezenfektanla temizleyen kahvehane sahipleri heyecanlı olduklarını belirtti.

BENDEN ÇOK MÜŞTERİLER HEYECANLI

10 yıldır kahvehane işleten Hayati Ünal, Benden çok müşteriler heyecanlı. Kısmetse yarın hepsini bekliyoruz. İyi oldu bu karar çok sevindik. Müşterilerimizi özlemiştik. Hazırlıklarımızı tamamladık. 1,5 yıl içinde bayağı yıprandık. Kiralar birikti. Bütün okey taşlarını yıkadım. Tek tek dezenfektanla sildim. Genel masa temizliği yaptık. Masalara dezenfektan ve maske koyacağız. İnşallah hayırlısı olur diye konuştu.

Bir başka işletmeci Metin Tunalı, Çok heyecanlıyız. Heyecan olmaz olur mu Kaç aydır kapalıyız. Oyunlarımızı temizledik. Dezenfektan kullandık. Herkes gönlü rahat gelsin. Masa sayısını da azalttık. İnşallah daha iyi olacak her şey. dedi.

Karardan memnunuz

Serdar Arsalı, Çok şükür kalkıyor kısıtlama. Artık bekliyorduk vallahi bizde 1,5 yıl oldu. Kahveye yeni yeni alışmaya başladık. Karardan memnunuz. Kahve kültürü diye bir şey var bizde. Önlemleri zaten alıyorlar. 10 masa ise 5'e indirdiler. Daha iyi olacak böyle sıkıldık artık şeklinde konuştu.

OKEY TAŞLARINI DEZENFEKTANLA SİLDİLER; KAHVEHANECİLER YARINA HAZIR
OKEY TAŞLARINI DEZENFEKTANLA SİLDİLER; KAHVEHANECİLER YARINA HAZIR
OKEY TAŞLARINI DEZENFEKTANLA SİLDİLER; KAHVEHANECİLER YARINA HAZIR
OKEY TAŞLARINI DEZENFEKTANLA SİLDİLER; KAHVEHANECİLER YARINA HAZIR
OKEY TAŞLARINI DEZENFEKTANLA SİLDİLER; KAHVEHANECİLER YARINA HAZIR
OKEY TAŞLARINI DEZENFEKTANLA SİLDİLER; KAHVEHANECİLER YARINA HAZIR
OKEY TAŞLARINI DEZENFEKTANLA SİLDİLER; KAHVEHANECİLER YARINA HAZIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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