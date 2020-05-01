Okey salonunda yakalanan 16 kişiye para cezası
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Okey salonunda yakalanan 16 kişiye para cezası

Okey salonunda yakalanan 16 kişiye para cezası
01.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:15

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken okey salonunda oyun oynayan 16 kişiye, para cezası verildi.

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken okey salonunda oyun oynayan 16 kişiye, para cezası verildi. İş yeri sorumlusu M.T. hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. 

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün İhsaniye Mahallesi Kozanoğlu Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında bulunan okey salonunun açık olduğunu tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri okey salonunda bulunan 16 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı. İş yeri sorumlusu M.T. hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesince soruşturma açıldı. İş yeri mühürlendi.   


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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