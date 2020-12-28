Okey salonunda iskambil pahalıya patladı
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Okey salonunda iskambil pahalıya patladı

28.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:50
Okey salonunda iskambil pahalıya patladı

Sivas'ta İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararları ihlal ederek okey salonunda iskambil oynarken yakalanan 9 kişiye toplamda 10 bin 990 TL ceza kesilmek üzere tutanak düzenledi.

Sivas'ta İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararları ihlal ederek okey salonunda iskambil oynarken yakalanan 9 kişiye toplamda 10 bin 990 TL ceza kesilmek üzere tutanak düzenledi.

Sivas'ta aldığı bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan "sosyal mesafe ve maske takmak" kurallarını ihlal eden 9 kişiye 7 bin 840 TL, işletme sahibine ise kısıtlama kurallarına uymadığı için 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 10 bin 990 TL idari yaptırım uygulanması için düzenlendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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