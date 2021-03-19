Okey oynayan 16 kişiye 50 bin TL ceza kesildi
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Okey oynayan 16 kişiye 50 bin TL ceza kesildi

19.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:31
Okey oynayan 16 kişiye 50 bin TL ceza kesildi

Uşak'ta ruhsatsız kahvehanede okey oynayan 16 şahsa 50 bin 400 TL para cezası kesildi.

Uşak'ta ruhsatsız kahvehanede okey oynayan 16 şahsa 50 bin 400 TL para cezası kesildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köme Mahallesi'nde ruhsatsız bir kahvehanede vatandaşların korona virüs tedbirlerini ihlal ederek Okey oynadıkları bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kahvehaneye baskın düzenlendi. Operasyonda oyun oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin 400 TL para cezası kesildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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