Okey masasında basıldılar, ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Okey masasında basıldılar, ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar

11.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:45

Okey masasında basıldılar, ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar Esenyurt'ta polis baskınında engelli koşu rekoru kırıldı Polisleri bile hayrete düşüren "büyük kaçış" kamerada Esenyurtta bir iş merkezinin ikinci katında kıraathane faaliyeti yürütüldüğü ve içeride okey oynandığı ihbarını...

Okey masasında basıldılar, ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar

Esenyurt'ta polis baskınında engelli koşu rekoru kırıldı

Polisleri bile hayrete düşüren "büyük kaçış" kamerada

İSTANBUL - Esenyurtta bir iş merkezinin ikinci katında kıraathane faaliyeti yürütüldüğü ve içeride okey oynandığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden bazı kişiler, pencereden atlayıp düz duvara tırmanırken bazıları ise ceza yememek için polis ekiplerine dil döktü. Şahıslara toplam 28 bin 350 TL para cezası kesildi, iş yeri ise kapatılarak mühürlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerine ve baskınlarına ara vermeden devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle kıraathanelerin faaliyetlerine geçici olarak son verilmişti. Ancak bu yasağı dikkate almayan bir işletme, iş hanı içerisinde kiraladığı ofisi kıraathaneye çevirerek yasağı deldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri iş yerine şok baskın düzenlendi. 9 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 28 bin 350 TL ceza kesti. Belediye ekiplerine haber veren polisler, ruhsatı bulunmayan ve kıraathane faaliyeti yürüten iş yerini mühürledi.

Pencereden atlayıp düz duvarı tırmandılar

Baskın anında ise akıllara durgunluk veren görüntüler kayıt edildi. Polislerin geldiğini fark eden vatandaşlar, kapıyı kilitleyip açmadılar. Polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde ise bazı vatandaşların canlarını hiçe sayıp ceza yememek uğruna pencerelerden atlayıp kaçmaya çalıştıklarını gördü. Bir vatandaş ise atlayacağı sırada polis ekiplerince yakalandı. 2'nci kattaki iş yerinin penceresinden atlayan şahıslar, daha sonra düz duvara tırmanıp ortadan kayboldular. İçeride bulunan şahısların ise maske bile takmadan oyun oynadıkları görüldü. Pencereden kaçamayan 9 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 28 bin 350 TL para cezası kesildi.

Okey masasında basıldılar, ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar
Okey masasında basıldılar, ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar
Okey masasında basıldılar, ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar
Okey masasında basıldılar, ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar
Okey masasında basıldılar, ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı
Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı
Alkollü sürücünün duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Alkollü sürücünün duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
2'nci kattan düşen 3 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
2'nci kattan düşen 3 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ivana Sert Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okey masasında basıldılar, ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 09:45:25. #1.14#
title