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Okçulukta Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Okçulukta Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı
AA / İlyas Gün - Haberler | Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar (13-14 yaş) Salon Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Samsun'da başladı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar (13-14 yaş) Salon Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Türkiye genelinden 53 kulüp, 178 yarışmacı ve 64 antrenör katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde makaralı ve klasik yay kategorilerinde bireysel elemeler yapıldı.

Organizasyonda yarın bireyselde ve takım müsabakalarında finaller gerçekleştirilecek.

Okçulukta Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Okçulukta Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Okçulukta Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Okçulukta Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

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AA / İlyas Gün - Spor Haberleri

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