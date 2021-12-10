Okçulukta Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar (13-14 yaş) Salon Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Samsun'da başladı.
İLKADIM, SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar (13-14 yaş) Salon Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Samsun'da başladı.
İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Türkiye genelinden 53 kulüp, 178 yarışmacı ve 64 antrenör katılıyor.
Şampiyonanın ilk gününde makaralı ve klasik yay kategorilerinde bireysel elemeler yapıldı.
Organizasyonda yarın bireyselde ve takım müsabakalarında finaller gerçekleştirilecek.