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Okçulukta Yıldızlar Salon Federasyon Kupası Samsun'da yapılacak

Okçulukta Yıldızlar Salon Federasyon Kupası Samsun'da yapılacak
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2022 faaliyet programında yer alan Yıldızlar Salon Federasyon Kupası'nın Samsun'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2022 faaliyet programında yer alan Yıldızlar Salon Federasyon Kupası'nın Samsun'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 13-14 yaş ve 15 yaş altı kategorisinde okçular, Yıldızlar Salon Federasyon Kupası için 3-6 Şubat tarihlerinde Samsun'da yarışacak.

Yarışma koşulları, Türkiye Okçuluk Federasyonunun internet sitesinde yayımlandı.

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AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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