Okçulukta Türkiye Kupası Finalleri, Antalya'da düzenlenecek

ANTALYA (AA) - Okçulukta 2021 Türkiye Kupası Final Yarışmaları, 20-21 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finaller, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Finallere 2021 Türkiye sıralamasına göre makaralı ve olimpik yay kategorilerinde ilk 8'de yer alan sporcular katılabilecek. Yarışmada birincilere 2 bin 500, ikincilere 2 bin ve üçüncü olan sporculara bin 500 lira para ödülü verilecek.

Türkiye Kupası Finalleri'nde federasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolü uygulanacak.

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