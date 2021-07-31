Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi
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Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi

Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya alarak Türk okçuluğunun olimpiyatlardaki ilk madalyasını getiren sporcu oldu.

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya alarak Türk okçuluğunun olimpiyatlardaki ilk madalyasını getiren sporcu oldu.

Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, finalde de İtalyan Mauro Nespoli'yi geçerek altın madalyaya uzandı.

Bu sonuç, Türk okçuluğunun olimpiyatlarda aldığı ilk madalya olarak tarihe geçti.

Olimpiyatta madalya getiren 7. branş okçuluk

Okçuluk, Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getiren 7. branş oldu.

Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi. Okçulukta alınan başarıyla toplam madalya sayısı 94'e, madalya getiren branş sayısı da 7'ye yükseldi.

Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi
Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Tokyo 2020'de altın madalya Mete Gazoz'un
Tokyo 2020'de altın madalya Mete Gazoz'un
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
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