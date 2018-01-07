Okçulukta Milli Takım Kadrosu Belli Oldu

ABD'de 14-18 Şubat'ta düzenlenecek Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 4 kişilik milli takım kadrosu oluşturuldu.



Samsun İlkadım'daki Okçuluk Salonu'nda yapılan milli takım aday kadro seçmeleri sona erdi. Türkiye Şampiyonası'nda klasik ve makaralı yayda yarışan sporculardan, elemelerin ardından 4 kişilik milli takım kadrosu belirlendi.



ABD'nin Yankton şehrinde düzenlenecek şampiyonada Türk Milli Takımı'nın kadrosu Gizem Elmaağaçlı, Yeşim Bostan, Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluştu.



Milli takımın Samsun'da kampa gireceği bildirildi.