Okçulukta Hedef Dünya Şampiyonluğu

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Şubat ayında Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Salon Şampiyonası'nda şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.



Okçulukta yeni yılın ilk organizasyonu olan 2018 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Tesislerinde düzenlenen şampiyonaya klasik ve makaralı yayda genç ve büyükler kategorilerinde ilk 32 sırada yer alan sporcular kıyasıya yarıştı. 2017 Salon Federasyon Kupası ve 2018 Salon Türkiye Şampiyonası sıralama turlarının sonucuna göre daha önce belirlenmiş milli takım baraj puanının en fazla 5 puan altında atmayı başaran sporcular, şampiyonanın son gününde yapılacak milli takım seçmelerine katılma hakkı elde edecek. Şampiyonanın ilk gününde açıklamalarda bulunan Abdullah Topaloğlu, Okçuluk Milli Takımı'nın hedefleri hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.



"12 SPORCU MİLLİ TAKIM'A GİTME HAKKI KAZANACAK"



Turnuva sonunda 12 sporcunun Türkiye'yi temsil etme fırsatı yakalayacağını ifade eden Abdullah Topaloğlu, "Turnuvaya 191 sporcu katıldı. Geçen yarışmadan her kategoride ilk 32'ye giren sporcular bugünkü yarışmaya katılma hakkı kazanmıştı. Şubat ayında Amerika'da yapılacak Salon Dünya Şampiyonası'nın Milli Takım seçmeleri de aynı zamanda burada yapılıyor. Amerika'da Milli Takımımızı temsil edecek sporcular buradan belirlenecek. Cumartesi günü şampiyona sona erecek. Pazar günü de Milli Takım'a seçilen oyuncular belli olacak. Buradan seçilen toplam 12 kişi Okçuluk Milli Takımımızı Amerika'da temsil edecek. 4 kategoride 3'er kişi Amerika'ya gitmeye hak kazanacak. Kotamız 12 ama barajı aşan sporcular Milli Takım'da olacak. 12 kişi barajı aşamazsa kaç kişi barajı aşarsa o kadar kişi ülkemizi temsil edecek. Mete Gazoz, öngörülen baraj puanını bugün yaptığı atışlarla geçti. Böylece Milli Takım'a girmeyi başardı. Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan ve Gizem Elmaağaçlılar da barajı geçtiler. 12 sporcunun barajı aşacağını sanmıyorum ama 7-8 kişinin Amerika'ya gitmeye hak kazanacağını umuyorum" dedi.



"HEDEFİMİZ, DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"



Okçulukta büyük başarılar almayı hedeflediklerinin altını çizen Topaloğlu, "Biz artık dünya şampiyonalarına katılmak için gitmiyoruz. Direkt madalya için oynayan bir federasyon haline geldik. Hedefimiz direkt olarak dünya şampiyonluğudur. Bu saatten sonra dünya şampiyonasına katılmak önemli değil. Bütün şampiyonalarda kazanmak için bulunuyoruz. Bizim şu andaki en önemli hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası'dır. Çünkü 2019 Açık Hava Dünya Şampiyonası olacak. 2019'daki şampiyonada olimpiyata katılacak sporcular da belli olacak. Bütün programımızı bu çerçevede yaptık. Samsun'da yapılan Okçuluk Tesisi bu anlamda bize büyük avantaj sağlayacak. 2019 Dünya Şampiyonası'na Milli Takımımız Samsun'da Açık Hava Okçuluk Sahasında hazırlanacak. Milli Takım belli olduktan sonra da takımlarımız Samsun'da kampa girecek. Burada çalışma sebebimiz, Samsun'daki tesislerde 70 metre atma imkanı var. Samsun'un artık okçuluğun merkezi olması yolunda çalışmalarımız var" diye konuştu.



(Erdi Demür/ İHA)