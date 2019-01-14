Okçulukta Avrupa Şampiyonası Kadrosu Belli Oldu
Samsun'da düzenlenecek Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi.
Samsun'da düzenlenecek Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada büyükler ve gençlerde 12'şer milli okçu madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli okçular şunlar:
Büyükler
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Muhammed Bilal Güneri
Klasik yay kadınlar: Aybüke Aktuna, Yasemin Ecem Anagöz, Fatma Buket Aycan
Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Furkan Oruç, Demir Elmaağaçlı
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ezgi Gizem Altınçıbık
Gençler
Klasik yay erkekler: Erdal Meriç Dal, Musa Arzuman, Efe Gürkan Maraş
Klasik yay kadınlar: Sevcan Derin, Gökçe Demirel, Elif Nida Güner
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Göksel Altıntaş, Yakup Yıldız
Makaralı yay kadınlar: İpek Tomruk, Büşra Nur Gürlek, Yasemin Begüm Topkarcı